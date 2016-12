I colpi di mercato rimasti in canna

- L'arrivo di Mario Balotelli al Milan ha infiammato sul finire il mercato di gennaio, quello definito di 'riparazione'. Ma sono diversi i colpi mancati dai club di casa nostra, veri e propri tormentoni che alla fine non si sono realizzati: parliamo di, sogno bellissimo ma impossibile per il Milan, diper l'Inter, disia per i rossoneri che per la Juve. Bianconeri che si sono dovuti arrendere anche per

Kakà - "E' saltata la trattativa per Kakà, quindi rinunciamo. L'affare con il Real Madrid non è praticabile a causa della fiscalità", ha detto l'ad rossonero Adriano Galliani. Ma il sogno del Milan di riportare in rossonero il figliol prodigo non si è spento fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora disponibile. Il proseguimento della trattativa tra il Milan e il Real Madrid è stato confermato dagli stessi merengues. Ma alla fine i fiscalisti del club si sono espressi negativamente sull'ipotesi del prestito extra-large formulata dai rossoneri: al termine dei 30 mesi, infatti, il brasiliano sarebbe andato a scadenza di contratto, quindi - tecnicamente - l'operazione sarebbe stata assimilabile a una cessione.



Drogba - L'ivoriano è finito nel mirino della Juve, che gli ha offerto un prestito di sei mesi ma l'attaccante pretendeva un contratto di 30 mesi fino al 2015 per un totale di 24 milioni di euro. Ma il giocatore piaceva molto anche al Milan, che è tornato alla carica quando si è profilata la possibilità di una cessione di Robinho al Fenerbahce: con i soldi risparmiati dall'ingaggio di metà stagione del brasiliano e gli 8 milioni incassati dai turchi, sarebbe arrivato il tesoretto per pagare i 10 milioni chiesti da Drogba per un anno e mezzo di contratto (4+6). Robinho è rimasto in rossonero, Drogba ha raggiunto Sneijder al Galatasaray.



Paulinho - L'Inter si è dovuta arrendere di fronte alle altissime pretese del Corinthians e alla ferrea volontà del centrocampista di restare dov'è. Non è servito l'assenso di Moratti e il tentativo di Branca per cercare di avere il giocatore fin da subito. Non solo mancava l'accordo con il club paulista, che pretendeva quasi 20 milioni: il Corinthians non è l'unico proprietario del cartellino del giocatore. I nerazzurri avrebbero dovuto versare una quota per un fondo brasiliano, detentrice di un parte del cartellino. "Se ne riparlerà la prossima estate, ora il giocatore ha impegni con il suo club", ha detto il presidente nerazzurro Moratti. Rimandando la questione e il tormentone alla sessione estiva.



Lisandro Lopez - La Juve si è trovata davanti un ostacolo insormontabile: le pretese del Lione. Per la punta argentina, autore di sei gol in 16 presenze quest'anno, il club francese voleva un prestito con riscatto obbligatorio fissato a 8 milioni di euro, mentre la società bianconera proponeva un prestito gratuito con riscatto a 4,5 milioni, dopo essere partita da un'offerta di 3. Niente accordo sulla formula di trasferimento tra le parti e dunque assalto sfumato. E così in attacco Conte si deve accontentare di Anelka ora e di Llorente a giugno.