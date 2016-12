Colpo Anzhi, preso Willian dallo Shakhtar

foto SportMediaset 22:01 - Fallito l'assalto a Kakà che non ne ha voluto sapere di trasferirsi in Russia, nonostante il Real Madrid avesse accettato l'offerta, l'Anzhi ha messo a segno un altro colpo ad effetto: Willian. Lo Shakhtar Donetsk, come confermato da Lucescu, ha accettato i 35 milioni di euro per il centrocampista brasiliano, fondamentale per fare strada in Champions League. A sbloccare la trattativa è stata la forte volontà di trasferirsi del giocatore. - Fallito l'assalto ache non ne ha voluto sapere di trasferirsi in Russia, nonostante ilavesse accettato l'offerta, l'Anzhi ha messo a segno un altro colpo ad effetto:. Locome confermato da Lucescuper il centrocampista brasiliano, fondamentale per fare strada in. A sbloccare la trattativa è stata la forte volontà di trasferirsi del giocatore.

La conferma dell'accordo che dopo le visite e la firma sarà ufficiale, arriva dal tecnico della squadra ucraina, Mircea Lucescu: "Ho provato a dire a Willian di restare, ma lui ha deciso di andare via e non possiamo trattenerlo con la forza. Con Fernandinho, Alex Teixeira, Douglas Costa, Luiz Adriano possiamo comunque giocare al meglio. Lo Shakhtar non è un giocatore solo".