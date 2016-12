Mercato, colpo dell'Inter: preso Kovacic

- Incassato il "no" di Paulinho, l'non ha perso tempo e si è assicurata l'acquisto di un talento puro:, centrocampista classe 1994 della. Moratti ha spedito un emissario del club in Croazia per chiudere la trattativa e ci è riuscito: il giocatore vestirà la maglia nerazzurra per 11 milioni di euro più bonus. Kovacic è stato strappato alla concorrenza di

"E' successo tutto così in fretta, sono ancora sotto shock, non so nemmeno cosa dire. La Dinamo è la mia casa ed è difficile per me lasciarla, ma quando ti chiama un club come l'Inter, uno dei più grandi al mondo, non puoi rifiutare. Naturalmente devo superare ancora le visite mediche, ma spero siano una formalità", ha detto Kovacic.

Già nel giro delle nazionali giovanili croate dall'under 15 in su, Kovacic è considerato in patria uno dei più forti giocatori della sua età a livello europeo. E' un centrocampista che nell'ultima stagione sta trovando posto da titolare nella Dinamo Zagabria come regista in mezzo al campo. Martin Novoselac, suo ct ai tempi dell'under 17 croata, lo ha paragonato al primo Prosinecki: "Non ho mai visto un giovane con il suo talento".

L'Inter lo ha voluto subito per dare quella qualità in mezzo al campo richiesta da Stramaccioni e anche per questo Moratti ha voluto inviare un emissario del club a Zagabria per parlare direttamente col club. E alla fine l'ha avuta vinta, assicurandosi un giocatore sempre più simile a Luka Modric nel modo di stare in campo.