Napoli, è fatta per l'arrivo di Rolando

foto SportMediaset 09:48 - E' accaduto tutto nello stretto giro di 24 ore: Rolando vicino al Napoli, poi affare sfumato e, ora, affare fatto. Mazzarri ha insomma il rinforzo chiesto per la difesa. Gli uomini mercato partenopei hanno infatti trovato l'accordo con il Porto: la formula è quella del prestito oneroso: un milione subito e riscatto obbligatorio fissato a sette milioni e mezzo. Ieri Rolando, complice un inserimento del Qpr, sembrava essere sfumato. - E' accaduto tutto nello stretto giro di 24 ore:, poi affare sfumato e, ora, affare fatto.ha insomma il rinforzo chiesto per la difesa. Gli uomini mercato partenopei hanno infatti trovato l'accordo con il Porto: la formula è quella del: un milione subito e riscatto obbligatorio fissato a sette milioni e mezzo. Ieri Rolando, complice un inserimento del, sembrava essere sfumato.

Con Rolando, il Napoli centra tutti gli obiettivi che aveva in mente. Mazzarri ha ottenuto in questa sessione Armero dall'Udinese e Calaiò dal Siena e ha ritrovato Cannavaro e Grava, assolti in secondo grado nel processo per il Calcioscommesse. Eppure, le trattative non si fermano: fino all'ultimo De Laurentiis proverà a strappare Nainggolan al Cagliari, cedendo eventualmente Dzemaili.