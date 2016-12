Inter, preso Schelotto dall'Atalanta. Assalto a Kuzmanovic

- Incassato il "no" di Paulinho, l'ha invece trovato l'accordo con l'Atalanta per. Il 23enne laterale destro è praticamente un giocatore dell'Inter che pagherà agli orobici 3,5 milioni di euro più la metà del cartellino del giovane attaccante Livaja (valutata 1,8 milioni). Per il centrocampo restano ancora vive le pistedello Stoccarda, costa 2 milioni e a giugno andrà in scadenza, edell'Anderlecht.

In attesa delle firme sui contratto che verranno siglate mercoledì, l'esterno dell'Atalanta ha commentato la notizia limitandosi a un sintetico "Sono molto felice". L'Inter però va all'assalto anche di Kuzmanovic. I nerazzurri vogliono cercare di portare a Milano il centrocampista dello Stoccarda subito e non a giugno (quando arriverebbe a costo zero). L'agente del giocatore Naletilic è a Stoccarda per parlare col club tedesco e fissare il prezzo richiesto per anticipare l'operazione a questa sessione di mercato: servono 2 milioni di euro. In corsa per l'ex Fiorentina ci sono anche Liverpool e Valencia. Oltre alla concorrenza, il problema riguarderebbe anche l'ingaggio elevato, visto che Kuzmanovic ha il contratto il scadenza in estate.