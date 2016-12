Roma-Psg, scambio De Rossi-Veratti

- Sono giorni frenetici in casa Roma.è stato confermato e il mercato dei giallorossi può sbloccarsi. Tra venerdì e sabato il dsha avuto dei colloqui con il parigrado delLeonardo. I due avrebbero trovato un accordo di massima per lo scambio di prestiti, fino a giugno, tra. Il boemo potrebbe dare presto il benestare sull'affare, ora toca ai due direttori e ai giocatori chiudere l'affare, in fretta.

L'affare potrebbe andare in porto perché il boemo è stato confermato sulla panchina giallorossa, almeno fino alla sfida di venerdì con il Cagliari, e a meno di clamorosi tracolli dovrebbe arrivare fino a fine stagione. Verratti è un pupillo del tecnico che lo ha lanciato a Pescara e lo ha fatto esplodere. Dall'altra parte c'è De Rossi che spesso, in questa stagione, è finito in panchina per scelta tecnica, quindi...