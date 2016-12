Zeman-Roma: incontro positivo, si va avanti

La conferma del buon esito dell'incontro tra la dirigenza giallorossa e il tecnico, arriva direttamente per mano del ds Sabatini: "Ci siamo incontrati con tutta la società - ha spiegato - perché si era acceso un dubbio sulle sue dichiarazioni di sabato e abbiamo voluto risolverlo. Il dubbio consisteva nella sua voglia di andare avanti con questa squadra". Dubbi risolti e quindi Zeman resterà alla guida della Roma: "Sabato abbiamo rimandato perché c'era la partita. Abbiamo parlato a fondo e siamo totalmente soddisfatti. Insieme siamo pronti a combattere le nostre battaglie".Il boemo, dopo aver diretto l'allenamento della mattina, si è presentato in campo anche per la seconda seduta.

