Milan, fatta per Balotelli: oggi la firma

Tutte le trattative in corso 09:10 - Mario Balotelli è del Milan. L'annuncio è arrivato dal canale tematico rossonero: oggi SuperMario arriverà a Milano, si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a 4 milioni l'anno. L'accordo tra Milan e City è stato raggiunto grazie alla mediazione di Mino Raiola, volato in Inghilterra per portare ai Citizens l'offerta rossonera. La chiusura a 20 milioni (in 6 anni) + 3 di bonus. Venerdì la presentazione. è del. L'annuncio è arrivato dal canale tematico rossonero: oggiarriverà a Milano, si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà un contratto di. L'accordo traè stato raggiunto grazie alla mediazione di Mino Raiola, volato in Inghilterra per portare ai Citizens l'offerta rossonera. La chiusura a

Balotelli ha già lasciato il ritiro del Manchester City a Londra, dove la sua ormai ex squadra giocherà con il Queens Park Rangers. Il nuovo attaccante del Milan arriverà mercoledì in tarda mattinata (intorno alle 11) allo scalo Ata di Linate con un volo privato. Lì effettuerà un'intervista esclusiva per Milan Channel, poi alle 12.30 effettuerà le visite mediche di rito a Busto Arsizio. Nel tardo pomeriggio raggiungerà la sede del Milan dove apporrà la firma al contratto. Giovedì SuperMario sarà a Milanello: alle 14.30 la squadra giocherà in amichevole contro il Darfo Boario, dove è possibile che Allegri lo impieghi. Venerdì la presentazione. Per quanto riguarda il numero di maglia, si rincorrono tante voci: il 9 che fu di Pato o il suo 45?



MANCINI: "SIAMO MOLTO DISPIACIUTI"

"Siamo molto dispiaciuti". Il tecnico del City Roberto Mancini commenta così l'addio di Balotelli. "Noi tutti amiamo Mario, e Mario è legato ai suoi compagni - ha detto al terine della partita di Premier contro il Qpr - Penso che abbia scelto così perché ha ricevuto una grande opportunià' di tornare in Italia e giocare per un grande club come il Milan. Spero che Mario possa migliorare perché penso che se si allenerà duramente continuerà a crescere e può diventare uno dei migliori giocatori d'Europa".



ROBINHO: "LO ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE"

"Mario Balotelli è un grandissimo giocatore e verrà per aiutare la squadra. Siamo felici, lo spogliatoio lo attende a braccia aperte. Speriamo possa fare una gran stagione qui al Milan". Così Robinho, attraverso Milan Channel, accoglie SuperMario in rossonero.



PRANDELLI DA' IL BENTORNATO A BALO: "ORA DIPENDE DA LUI"

Bentornato Balotelli. Cesare Prandelli riaccoglie in Italia SuperMario. "Ora dipende molto da lui: ha tutte le possibilità per dimostrare il suo valore - ha detto il ct azzurro - Questo trasferimento era una situazione che Mario cercava. E' andato in un club che sa lavorare con i giovani, anche per tutti gli aspetti che vanno oltre il campo. Ora dipende molto da lui".