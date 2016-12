Centrocampo Inter: Paulinho non è l'unica scelta

foto SportMediaset Correlati Tutte le trattative di mercato

"Trattiamo ancora Kakà col Milan"

Balo, party d'addio a Manchester 20:20 - Dopo la brutta prestazione contro il Torino, in casa Inter si pensa a come rinforzare la squadra. Partito Coutinho, al Liverpool per 12,5 milioni, ora andranno investiti i soldi della cessione del brasiliano e di Sneijder. Moratti si è convinto, dando l'assenso all'operazione Paulinho, così Branca sta programmando il viaggio in Brasile. "Vediamo come va questa missione, se ci saranno le condizioni per prenderlo", le parole del patron. - Dopo la brutta prestazione contro il Torino, in casasi pensa a come. Partito, al Liverpool per, ora andranno investiti i soldi della cessione del brasiliano e di. Moratti si è convinto, dando l'assenso all'operazione, così. ", se ci saranno le condizioni per prenderlo", le parole del patron.

Con Coutinho in partenza verso la Premier (in Inghilterra il brasiliano pare già atteso per le visite mediche) i tifosi interisti si attendono qualche nuovo innesto, uno su tutti Paulinho. Il mediano del Corinthians è sempre l'obiettivo numero uno dei nerazzurri, Stramaccioni lo considera un giocatore importante per la sua capacità di inserirsi e lo vuole a tutti i costi. Dopo il parere positivo di Moratti, Branca sta programmando il viaggio per il Brasile dove tratterà il mediano con il club del Brasilerao.



Se l'operazione Paulinho non dovesse andare in porto, la dirigenza nerazzurra vaglia altre ipotesi per il centrocampo. Le alternative low cost al mediano del Corinthians sono Kuzmanovic e Biglia. Il centrocampista dello Stoccarda, ex Fiorentina, ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe liberarsi a poco. Mentre il regista argentino dell'Anderlecht sarebbe l'uomo giusto per il centrocampo interista, ma il problema rimane il costo del cartellino. L'Inter ha fatto un sondaggio anche per Nainggolan, ma il centrocampista del Cagliari costa troppo ed è considerato incedibile da Cellino.



Proseguono, inoltre, le trattative per Schelotto. Branca e Ausilio sperano entro giovedì di riuscire a convincere la dirigenza dell'Atalanta ad abbassare le pretese per l'esterno italo-argentino, anche se l'Inter non è più così convinta di voler inserire Livaja nell'operazione, tenendo conto dell'assenza di Milito.