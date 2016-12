Real Madrid, Karanka: "Trattiamo Kakà col Milan"

foto SportMediaset 01:15 - La conferma che la trattativa tra Milan e Real Madrid per Ricardo Kakà sia ancora aperta arriva direttamente dalla Spagna. Al termine della vittoriosa sfida con il Getafe, il vice di José Mourinho Aitor Karanka si è presentato ai microfoni dei giornalisti per commentare la sfida: tra gli argomenti trattati anche la situazione relativa al brasiliano. "Trattiamo Kakà col Milan - ammette -, stiamo cercando una soluzione ideale per tutti". - La conferma che la trattativa trae Real Madrid persia ancora aperta arriva direttamente dalla Spagna. Al termine della vittoriosa sfida con il Getafe, il vice di José Mourinhosi è presentato ai microfoni dei giornalisti per commentare la sfida: tra gli argomenti trattati anche la situazione relativa al brasiliano. "Trattiamocol- ammette -, stiamo cercando una soluzione ideale per tutti".

Karanka ha continuato ammettendo che una trattativa esiste e potrebbe andare in porto entro la fine della sessione invernale di mercato. "Vedremo se riusciremo a trovare un accordo soddisfacente per tutti - le parole del secondo del Real Madrid -. Se entro il 31 non arriverà la sua cessione sarà un giocatore in più nella nostra rosa; per ora non viene utilizzato perché dobbiamo convocarne 18 e chiamiamo quelli che stanno meglio". Gli spiragli ci sono, dunque, nonostante a Milano tutto continui a tacere.



Intanto, il nostro Carlo Pellegatti ci dà un altro indizio: la Pavesi ha rinnovato la messa in onda dello spot Ringo con protagonista Kakà nonostante settimane fa abbia prodotto una pubblicità nuova di zecca. Un segnale del rinnovato interesse in Italia per il giocatore brasiliano e della possibilità che questi torni effettivamente al Milan.