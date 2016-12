Milan-Manchester City: accordo a quota 22 milioni per Balotelli

- Ci siamo.è questione di ore, al massimo 4 giorni, quelle che ci separano dalla chiusura del mercato. SuperMario è sempre più vicino ai rossoneri, come non lo è mai stato. Nelle prossime ore l'ad Galliani potrebbe volare a Manchester, insieme a Mino Raiola che ha ritardato il suo blitz in Inghilterra, previsto per domenica, causa nebbia. Il City sta valutando l'offerta rossonera di 20 milioni di euro, a rate. A 22 si chiude.

Galliani comunque vuole andarci cauto e ha rivisto solo dello 0,4% la sua quotazione: "Balo è sceso al 99,5%". Insomma, è un po' più prendibile. Un segnale, comunque, che qualcosa si è mosso. E nelle prossime ore si muoverà sempre più. Il triplice fischio sul mercato, che arriverà giovedì alle 19, incombe e obbliga tutti a fare in fretta. Il maltempo ha frenato i piani della dirigenza rossonera, ma nulla è perduto.

Il vero problema, quindi, è a questo punto capire in che modo i rossoneri verseranno nelle casse del City quei soldi. Galliani, per motivi di bilancio, insiste nel chiedere un pagamento dilazionato in cinque o sei rate. Quattro milioni subito, quindi, e gli altri negli anni successivi. D'altra parte, però, il City insiste perché non si scenda sotto i 22 milioni spesi per acquistare Mario dall'Inter. Possono due milioni far saltare una trattativa del genere? La risposta è ovviamente no.

Non è un caso, in questo senso, l'apertura di Mino Raiola delle ultime ore. L'agente di Balotelli è stato a Milano a parlare con Galliani e ha pianificato con lui tutti i prossimi passi da fare. Il prossimo è il viaggio di ritorno a Manchester per andare a comunicare la nuova offerta del Milan agli sceicchi e strappare loro il via libera a trattare (viaggio previsto per oggi e rinviato per nebbia). Ottenuto il sì dei Citizens, toccherebbe a Galliani sedersi attorno a un tavolo per trovare la soluzione più comoda a tutte le parti. I tempi, quindi, potrebbero e dovrebbero non essere lunghissimi anche se qualcuno ha ipotizzato una chiusura lampo della trattativa e fissato la dead line a martedì. Ipotesi, questa, al momento quasi fantascientifica.