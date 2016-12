Bronzetti: "Balo al Milan? Mancano 5 milioni"

- Il primo, concreto segnale del possibile passaggio dial, arriva dall'agente Fifa: "So che tra il Milan e il City ballano cinque milioni - ha rivelato -, per me entro il 31 gennaio arriva". Spiragli anche da, procuratore del calciatore: "La verità su Mario? Chiedetela ad altri, perché io non posso dirla... Fino al 31 gennaio può succedere di tutto, stiamo vigilando. Ma il prestito è escluso".

E' un po' il messaggio trapelato dalla conferenza stampa di Mancini, che aveva seccamente blindato il giocatore: "Ha ancora tre anni di contratto e resta qui". In effetti, spiega Raiola a 'Radio Deejay', "il City aveva un'offerta di 40 milioni cash arrivata durante l'Europeo e il prestito è stato escluso a priori dai suoi dirigenti. Finora non si è parlato di soldi perché non c'è stato nulla di concreto". Balotelli, dopo aver visto poco il campo e a causa delle continue bizze, varrà un po' di meno. Ma il City non è disposto a scendere sotto la soglia di 25 milioni di cui si è parlato nell'ultima settimana. L'ostacolo potrebbe essere sorpassato dilazionando il pagamento. Il Milan, insomma, starebbe cercando di lavorare per pagare Balotelli in 3/4 anni anticipando, magari, subito, 5 milioni.

Galliani in giornata era stato più prudente ("Al 99,9% non si fa"), ma dietro le parole di Raiola - che fin qui aveva sempre negato in modo categorico l'addio all'Inghilterra del suo "pupillo - c'è qualche chiave di lettura positiva per i tifosi rossoneri. Il Milan, finché il mercato è aperto, un tentativo lo farà. Serve solo la formula giusta, il giocatore sarebbe strafelice di tornare in Italia.