14:29

chiude il mercato dele lo fa a doppia mandata. Prima serra la porta a: "Non arrivano al 101%", poi gela i tifosi anche su(nemmeno in panchina in Fa Cup nella sfida tra Stoke e Manchester City)sul quale però lascia una piccolissima porta aperta: "Per Mario è un no al 99,9 periodico". Restano anche Abate e Antonini: "D'Amico era in Russia per il passaggio di Bocchetti dal Rubin allo Spartak Mosca".