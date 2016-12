Mosse Inter, via Coutinho per Paulinho

- Vendereper arrivare a. L'sta orchestrando la strategia degli ultimi giorni di mercato. A inizio settimana il ventenne brasiliano sarà ceduto al. I Reds lo hanno convinto e porteranno a termine l'operazione per 10 milioni di euro più bonus. Un cifra inferiore rispetto a quella offerta dal(12 milioni), club che però non soddisfa il giocatore. A conferma della trattativa a buon punto anche il fatto che, brasiliano del Liverpool, ha iniziato proprio nelle ultime ore a seguire il suo connazionale su

Alla fine, a onor del bilancio, anche Massimo Moratti ha dovuto dare il suo benestare alla partenza di uno dei suoi pupilli. L'incasso, però, consentirà di lanciare l'assalto a Paulinho. In questo caso è fondamentale la decisione di Andrea Stramaccioni e Marco Branca. Entrambi sono convinti che il centrocampista del Corinthians possa essere l'uomo della svolta e stanno facendo pressione sul presidente nerazzurro. Si sta trattando con il Timao per evitare di pagare i 18 milioni della clausola rescissoria, ma i nerazzurri stavolta non intendono perdere l'opportunità.

Non sarà però l'unica operazione in entrata. L'Inter infatti si è decisa ad assicurarsi la comproprietà del 21enne Nicola Bellomo, talentino del Bari che non ha mai fatto mistero di volersi trasferire a Milano. Resterà in Puglia fino al termine della stagione, poi vestirà nerazzurro.