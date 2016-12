Mancini gela il Milan: "Balotelli rimane al City"

- Il futuro di, almeno a parole, non ha margini di incertezza. Ilha blindato l'attaccante attraverso le dichiarazioni di: "Balotelli rimane qui. Ha altri tre anni di contratto con questo club" ha dichiarato con decisione il manager italiano. Si affievolisce quindi la speranza del, che nelle ultime settimane ha lavorato con Raiola, procuratore del calciatore, per abbassare le pretese dei Citizens.

In effetti l'intervento di Mancini è doveroso dopo un lungo silenzio da parte della società. Quasi un avvertimento al Milan, che nelle ultime ore aveva proposto al City la soluzione (non gradita) del prestito. Mino Raiola, infatti, è anche oggi a Milano e dovrebbe incontrare Galliani per gli ultimi aggiornamenti. Per prendere Balotelli bisogna sganciare almeno 25 milioni.

Sullo sfondo rimane la Juve. I bianconeri, grazie a un buon rapporto con Raiola (agente di Pogba e amico di Nedved) e Mancini, stanno monitorando con attenzione ciò che succede attorno a Balo. Finora è quasi un'operazione di disturbo nei confronti del Milan, senza una trattativa reale. Se più avanti si presentassero i presupposti, anche i bianconeri potrebbero iscriversi all'asta.