Berlusconi: "Né Kakà, né Balo"

Né l'uno, né l'altro. Silvio Berlusconi smonta ogni speranza legata ai possibili acquisti di Kakà e Balotelli, affari a cui la società rossonera, e in particolar modo Adriano Galliani, sta lavorando da giorni: "Non arriverà nessuno dei due - ha detto il presidente del Milan a Radio2 -. In tempi come questi non si possono fare questo tipo di operazioni. Galliani spera, ma poi il linguaggio duro dei conti lo trattiene dall'operare".

I conti, dunque, frenano il mercato del Milan. Sulla questione Balotelli al momento l'ostacolo economico sembra insormontabile e se anche il patron chiude i cordini della borsa sarà difficile trovare i fondi necessari per convincere il City a privarsi dell'attaccante della Nazionale. Quanto invece a Kakà il nodo da sciogliere è legato quasi esclusivamente a questioni fiscali. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità a ridursi l'ingaggio per tornare a giocare a San Siro, ma i dirigenti del Real Madrid hanno risposto picche al prestito lungo proposto dal Milan.