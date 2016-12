Mercato, la Juventus annuncia Llorente

14:28

- Come previsto laha annunciato l'ingaggio di. Per il 28enne attaccante spagnolo dell', che sarà svincolato in estate, è previsto un contratto dall'1 luglio 2013 al 30 giugno 2017. La Juve ha confermato che "fino al termine di questa stagione Llorente continuerà a vestire la maglia dell’Atletico Bilbao, dove ha iniziato a giocare sin da bambino e dove è diventato un campione".