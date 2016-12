Mercato Juventus: spunta il nome di Anelka

- E se le nuove punte di gennaio fossero due? La, che è sulla buona strada per chiudere per Lisandro Lopez, potrebbe affiancargli anche un altro attaccante:. Rispetto a Drogba, il francese è già stato formalmente liberato dallo Shanghai Shenhua, tanto che era vicino a Qpr e West Ham, prima che la trattativa saltasse. In caso di accordo, uno tra Quagliarella e Matri dovrebbe partire, destinazione Firenze.

Il candidato numero uno a lasciare Torino destinazione Firenze sarebbe Quagliarella, i cui rapporti con Conte e la Juve sono incrinati dallo sfogo di San Siro dopo la sostituzione contro il Milan. Oltretutto il passaggio in viola di uno dei due sarebbe una sorta di acconto per il nuovo assalto dei bianconeri a Jovetic previsto per la prossima estate.

Tornando ad Anelka, il suo nome è tornato in auge anche dopo che il suo agente si è fatto vedere a Milano nello stesso giorno in cui era presente Fabio Paratici, braccio destro di Marotta per quanto riguarda le operazioni di mercato. Una coincidenza? Può essere, ma abbastanza per alimentare le voci.

Certo l'ex compagno di squadra di Drogba non ha il fascino e il talento dell'ivoriano, ma è anche meno esigente dal punto di vista del contratto e potrebbe comunque fare il suo dovere anche in Champions League. Insomma, una freccia in più nell'arco della Juve, che si ritrova con più soluzioni praticabili per rinforzare il reparto offensivo.