Balo, segnali rossoneri

Il Milan e Balotelli, un affare che non è mai tramontato. Nonostante le smentite del caso proveniente sia dalla dirigenza rossonera che dal procuratore del giocatore, Raiola, la trattativa per portare il talento del City al Milan prosegue sottotraccia e arrivano, nelle ultime ore, segnali di apertura: Galliani ha nuovamente incontrato Raiola, i bookmakers inglesi hanno abbassato la quota a 1,57 e il giocatore ha lasciato la sua casa in Inghilterra. , un affare che non è mai tramontato. Nonostante le smentite del caso proveniente sia dalla dirigenza rossonera che dal procuratore del giocatore,, la trattativa per portare il talento del City al Milan prosegue sottotraccia e arrivano, nelle ultime ore,: Galliani ha nuovamente incontrato Raiola, i bookmakers inglesi hanno abbassato lae il giocatore

Proseguono le mosse rossonere per cercare di riportare a Milano SuperMario. Intanto l'attaccante del Manchester City, secondo il Guardian, ha chiamato l'agenzia immobiliare facendo sapere che si trasferirà lasciando libera la villa per un nuovo affituario. Una dimora da 15mila euro che ora sarà lasciata libera da Balotelli che starebbe già cercando casa nei pressi di Milano.



Galliani ci sta provando e nella giornata di mercoledì ha reincontrato il procuratore di Mario, Mino Raiola, per fare il punto della situazione e nonostante le smentite("Mario è un giocatore del City ora, il 31 non so...), l'agente spera di riuscire a portarlo via da Manchester, dove sta trovando poco spazio e dove il rapporto col manager dei Citizens è ormai deteriorato dopo le tante liti. Ultimo segnale positivo per la buona riuscita dell'operazione è la quota proposta dai bookmakers inglesi, che da ieri a oggi si è abbassata da 1,8 a 1,57. Le agenzie inglesi difficilmente si sbilanciano tanto, anche se anche per Beckham in rossonero avevano indicato una quota simile.