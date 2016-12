foto SportMediaset

16:10

? Secondo il presidente del, l'affare sarebbe già stato chiuso: "Accordo con l'Inter per 14 milioni", ha rivelato il patron francese al giornale turco AMKSpor. Immediata, però, è arrivata la smentita di, direttore dell'area tecnica nerazzurra: "Ci dispiace contraddire il presidente del Montpellier, ma l'Inter non ha mai presentato un'offerta per il suo giocatore Younes Belhanda".