La Juve "ha in pugno" Drogba

- Laaspetta ancora una risposta daall'offerta per un contratto di sei mesi, ma intanto si sorprende per l'azione di disturbo del, in verità, impegnato sul fronte Balotelli, in parallelo alla trattativa per cedere robinho in prestito con diritto di riscatto al Fenerbahce. Ma allora, come stanno le cose su questo misterioso e intricato affare internazionale di mercato? In queste settimane,, affidandosi all'esperienza dell'avvocato, che ha il mandato esclusivo per trattare Drogba in Italia con la Juve, ha tenuto i contatti con il giocatore e i suoi agenti.

Almeno 10 i viaggi di Bozzo tra Parigi-Londra e Abu Dhabi. La prima richiesta dell'attaccante alla Juve è stata spaventosa: un contratto di 30 mesi fino al 2015 per un totale di 24 milioni di euro. Un anno in più del contratto in essere con lo Shangai Shenua che scade nel novembre del 2014 e lo stesso importo che il giocatore dovrebbe prendere dai cinesi, ma spalmato su una stagione supplementare. Lo scorso 16 gennaio, Drogba ha impugnato una scrittura privata attraverso la quale arrivare alla risoluzione del contratto, per mancati adempimenti contrattuali: in pratica il giocatore ha ricevuto soltanto la prima tranche del compenso che gli spettava dallo scorso agosto ad oggi. Ma la risoluzione del contratto unilaterale, comunque non è prevista e dovrebbe passare attraverso l'avvallo di una sorta di collegio arbitrale della federcalcio cinese.

Quindi, per non arrivare ad una disputa legale internazionale tra il club e Drogba e il coinvolgimento della Fifa, l'altra novità proposta alla Juve è stata quella del prestito. In prima battuta, come abbiamo detto, per 30 mesi. Ipotesi di lavoro rigettata da Marotta, come quella ricevuta poi in subordine: contratto fino al 2014; 2 milioni subito all'atto della firma, 4 fino a fine stagione e poi 8 milioni per il prossimo anno.

Ma la Juve non se la sente di andare oltre i sei mesi di prestito per non rischiare di finire in un contenzioso con il mercato cinese, anche per ragioni di equilibri politico-commericali legati alla vendita di automobili Fiat. Se, strada facendo, i rapporti tra giocatore, Shangai Shenua e Juve fossero distesi, il club bianconero sarebbe comunque pronto ad offrire un altro anno di contratto a 5 milioni di euro più bonus. Drogba, altro particolare gustoso, in questi giorni si sta sentendo spesso con Mourinho che gli ha proposto di valutare il trasferimento insieme al Chelsea nella prossima stagione, in contemporanea al suo probabile addio al Real Madrid. Quindi, la proposta Juve del prestito per 6 mesi potrebbe essere utile anche al giocatore, libero poi di scegliere.

Intanto, il Milan, per disturbare la Juve e per far abbassare al City le pretese per Balotelli, si è mosso direttamente con Ariedo Braida, amico di Pierre Freleu, consulente e collaboratore di Saidy Thiereu, agente africano di Drogba, che però non ha nascosto al club di via Turati l'irritazione per essere stato cercato l'estate scorsa e poi abbandonato.