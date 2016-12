Paulinho: l'Inter sacrifica Cou

foto SportMediaset 09:48 - Mentre l'Inter studia la strategia per arrivare a Paulinho (clausola fissata a 15 milioni, ma il prezzo potrebbe salire a 20) e fa i conti con la difficoltà di trovare acquirenti per Alvarez - al momento la migliore offerta è tra i 6 e gli 8 milioni - ai nerazzurri è arrivata una nuova richiesta per Coutinho. Il brasiliano piace infatti al Southampton, che, consigliato da Pochettinho che ha allenato Cou all'Espanyol, ha messo sul piatto 11 milioni. - Mentrestudia la strategia per arrivare a(clausola fissata a 15 milioni, ma il prezzo potrebbe salire a 20) e fa i conti con la difficoltà di trovare acquirenti per- al momento la migliore offerta è tra i- ai nerazzurri è arrivata una nuova richiesta per. Il brasiliano piace infatti al, che, consigliato da Pochettinho che ha allenato Cou all'Espanyol, ha messo sul piatto 11 milioni.

In linea di massima l'Inter vorrebbe evitare la cessione del trequartista ma, se realmente vuole Paulinho, ha necessità di fare cassa e, quindi, potrebbe alla fine cedere alla corte del club inglese. Il tutto, tra l'altro, motivato da un altro piccolo ostacolo spuntato nella corsa al centrocampista dei campioni del Mondo. Come detto, infatti, la clausola di Paulinho è sì fissata a 15 milioni ma nel "conto" non è considerato il frazionamento del suo cartellino che, come capita sempre in Brasile, appartiene per una parte al fondo Pão de Açúcar. L'obiettivo numero uno del mercato interista è, insomma, usando le parole di Moratti, "costoso".



Forse anche per questo nel frattempo, stando alla stampa francese, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per il fantasista marocchino del Montpellier, Belhanda. Sul fronte Bellomo, invece, la buona notizia è la retromarcia della Roma che, di fatto, lascia via libera a Moratti. L'unico vero ostacolo è a questo punto rappresentato dal Genoa dato che, notizia di ieri, sostiene di avere in mano un accordo con il Bari. Preziosi per la verità vorrebbe prendere il giocatore a metà con l'Inter - o con un altro top club - farlo crescere e lasciarlo poi partire dopo un anno di "svezzamento". Infine, facendo un breve punto sulle altre trattative del club di Corso Vittorio Emanuele, continua a non essere facile la trattativa per Schelotto (divergenza importante tra Inter e Atalanta sulla valutazione della contropartita Livaja. Il giovane attaccante ha tra l'altro offerte dall'estero, Eintracht su tutte) mentre potrebbe essere vicina la cessione di Silvestre (lo vuole il Genoa). Per il capitolo secondo portiere, fari puntati su uno tra Andujar e Ujkani.