Milan, via Robinho riecco Drogba

Non solo Kakà e Balotelli, in casa Milan non si è mai smesso di pensare alla situazione di Drogba. Viste le difficoltà ad arrivare al trequartista del Real Madrid e alla punta del City, ci ha pensato lo stesso ivoriano a bussare nuovamente. L'ivoriano ha chiesto allo Shanghai Shenhua di essere ceduto tramite una lettera che è stata recapitata anche alla Fifa. I soldi per il suo ingaggio arriverebbero da Robinho, corteggiato dal Fenerbahce.

Mentre l'attenzione è tutta spostata sull'asse Milano-Madrid-Manchester, in casa Milan c'è stato un sussulto di mercato che riguarda le punte. A scuotere le acque, quasi contemporaneamente, sono stati Robinho e Drogba. La cosa potrebbe anche non essere casuale, anzi. Partiamo dal brasiliano. Secondo quanto riporta il portale turco fotomac.com.tr, Robinho starebbe valutando una seria proposta del Fenerbahce che gli avrebbe proposto un contratto dopo aver accettato la richiesta del Milan di almeno 8 milioni per il cartellino del giocatore. Se l'affare dovesse andare in porto le casse rossonere potrebbero avere i fondi per accontentare le richieste di Didier Drogba, che piace moltissimo anche alla Lazio.



L'attaccante ivoriano, impegnato in Coppa d'Africa, ha mandato una lettera allo Shanghai per chiedere la rescissione del contratto. Un atto formale che girerà anche alla Fifa per sperare nello svincolo che gli permetterebbe il ritorno in Europa. Le intenzioni del giocatore sono subito state "recapitate" ai club interessati e in prima fila ci sarebbe il Milan, proprio per le difficoltà ad arrivare a Kakà e Balotelli. Con i soldi risparmiati dall'ingaggio di metà stagione di Robinho e gli 8 milioni che il Milan incasserebbe dal Fenerbahce, arriverebbe il tesoretto per pagare i 10 milioni chiesti da Drogba per un anno e mezzo di contratto (4+6).