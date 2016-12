Kakà-Milan, la trattativa va avanti a fari spenti

- La trattativa per riportarenon si è mai chiusa definitivamente ed ecco un ulteriorenell'affare condotto dai rossoneri: il brasiliano del Real Madridda Josè Mourinho per la sfida di Coppa del Re di ritorno contro il Valencia, in programma mercoledì sera al Mestalla. Il giocatore, dove troverebbe maggiore continuità anche in vista del Mondiale 2014.

Si sono spente le luci, ma si avanti anche se a fari spenti. La trattativa per il ritorno di Kaka sembrerebbe alla tappa finale, ma non è così. Ricapitoliamo gli ultimi avvenimenti: ieri il Milan ha trovato l'accordo con il brasiliano che decide di ridursi l'ingaggio del 50%, da 10 milioni netti a 6,3 in questa stagione e 6 per le due prossime, ma spalmandolo fino al 2016 potrebbero diventare 4 per stagione quindi entro il tetto stabilito dalla società. Il Milan aveva trovato anche un pre-accordo con il presidente Florentino Perez, che però aveva datoappuntamento per ieri alle 17 ai suoi fiscalisti.



L'ipotesi prospettata sabato da Galliani di un prestito per 30 mesi fino alla scadenza del contratto, che avrebbe permesso di evitare una forte minusvalenza al club spagnolo, non è stata ritenuta praticabile dai consulenti fiscali del Real.

Certo questa sarà una ragione importante nello stop, ma la principale è legata al danno di immagine per lo stesso Florentino Perez e i soci di un club che acquista un giocatore tre anni fa a 67 milioni per restituirlo praticamente gratis alla stessa società venditrice. L'opinione pubblica, i giornali avveano già aspramente criticato l' eventuale operazione la scorsa estate, ma non cambiando la situazione professionale del brasiliano sempre ai margini del progetto avevano spinto Perez alla eventualità di liberarsi del giocatore e del suo ricchissimi emolumenti.

Ed ora? Fino alla fine di questa settimana i contatti tra Milan e Real saranno ridotti al minimo, ma il lavoro diplomatico continua alla ricerca di una soluzione che possa permettere ai dirigenti madridisti di uscire bene dalla trattativa ed al milan di rivedere Kakà in maglia rossonera, il sogno di tanti tifosi del Milan ma anche del presidente Berlusconi, che con questo colpo di mercato rilancerebbe ulteriormente la sua immagine.