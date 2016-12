Raiola chiude per Balo al Milan

Ilsogna di convincere il City ad accettare un pagamento in sei rate per, ma l'agente dell'attaccante,, chiude le porte a una cessione. Anche se non del tutto. "Non c'è nessuna trattativa per Balotelli con nessuna squadra. Mi sembra una favola. Il Manchester City non vuole vendere Mario, figuriamoci se vuole prestarlo: ci sono zero possibilità che si muova. Ma fino al 31 gennaio, chissà... non si sa mai", ha detto.

"Il City non ha mai chiesto soldi perché non ha mai messo in vendita il giocatore. I proprietari apprezzano molto il giocatore e non vogliono venderlo, basta. Balotelli è molto tranquillo, ovviamente non è contento per il fatto non gioca ma sta gestendo la situazione in maniera diversa rispetto al passato, rispetto ad una mela marcia. Se ho chiarito con Berlusconi? Assolutamente sì", ha aggiunto.

L'Inter, secondo un'intesa con il City, dovrebbe essere interpellata in caso di trasferimento dell'attaccante: ''C'è un accordo tra le due società, ma non vieta al giocatore di scegliere un'altra destinazione''.

Al momento, comunque, le certezze sono queste: il City, che non ne può più di SuperMario, è pronto a venderlo, ma vorrebbe una cifra vicina a 37 milioni. Su queste basi, detto e stradetto, il Milan non prova nemmeno a parlarne ma, ha spiegato Galliani, se le pretese dei Citizens si abbassassero l'ad rossonero sarebbe prontissimo a prendere un aereo direzione Manchester. Già, ma quanto deve abbassarsi il prezzo? Difficile dirlo ma, come già per Kakà, anche in questo caso il Milan non è scarso di fantasia: acquisto definitivo, ma pagamento in sei rate. Soluzione che potrebbe improvvisamente avvicinare le parti.