Moratti: "Paulinho ok ma vediamo i costi"

23:16 - Dopo la cessione di Sneijder al Galatasaray, si sblocca il mercato dell'Inter. L'obiettivo numero uno è Paulinho. Per il centrocampista del Corinthians servono però più di 15 milioni di euro. "Un giocatore con le sue caratteristiche è sempre utile ma bisogna vedere i costi - ha detto Moratti - Se i soldi di Sneijder saranno reinvestiti subito? Vediamo se ci sono delle opportunità. In Italia tutto costa molto, dubito faremo operazioni...".

Per arrivare a Paulinho servirà un altro sacrificio. I 7,5 milioni incassati dalla cessione di Sneijder non bastano al Corinthians per privarsi del mediano, così Branca sta lavorando a un altra cessione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La dirigenza nerazzurra preferirebbe cedere Ricky Alvarez e non Coutinho, anche se il brasiliano ha sicuramente più mercato. Intanto per l'argentino si è fatto sotto il River Plate, che però propone solo un prestito. L'Inter vuole solo cash, per poi puntare Paulinho, così nei prossimi giorni verrà valutata l'offerta dell'Atletico Madrid per Coutinho. I colchoneros hanno messo sul piatto 8 milioni di euro. Definita un'altra cessione Branca darà l'assalto al brasiliano.



Moratti è poi tornato sull'addio di Sneijder: "Se serviva proprio il mio intervento per sbloccare la situazione? Un presidente c'è anche per risolvere questi problemi. Quando ci siamo parlati era sereno e tranquillo, sono sicuro che il Galatasaray farà bene. Rimane la stima e affetto per quello che ha fatto all'Inter". Sul campionato: "Alla Champions ci pensiamo ancora, anche perchè mi fido dei miei. Ieri ho visto una buona Inter, mi è piaciuto molto Livaja".



Tornando al mercato, per il centrocampo gli altri nomi sono quelli di Valdes del Parma e Quintero del Pescara. Le altre trattative interiste riguardano la fascia destra. Sempre in pole position nelle preferenze di mister Stramaccioni c'è Ezequiel Schelotto. Dopo i tentativi falliti della scorsa settimana, l'Inter proverà ad alzare l'offerta per l'italoargentino. I bergamaschi chiedono 5 milioni più la comproprietà di Livaja, l'Inter ne offre offre 2,2. Probabile che la trattativa si possa sbloccare con un leggere rialzo da parte dell'Inter. Le alternative a Schelotto sono Jung dell'Eintracht Francoforte e Cassani della Fiorentina. Infine per ilr eapto difensivo per ora sembra tutto fermo: Silvestre rimane bloccato, visto anche l'infortunio di Samuel. Se dovesse arrivare un'offerta per l'argentino si valuterebbe l'opzione Andreolli.



Per quanto riguarda il vice Handanovic, dopo l'infortunio di Castellazzi, sfumato Sorrentino che a breve sarà del Palermo si cercherà di convincere Lotito a cedere Carrizo anche se il presidente biancoceleste non sembra voler mollare la presa senza un'offerta adeguata. Così spunta il nome di Curci, portiere del Bologna in prestito dalla Roma.