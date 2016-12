Sneijder in Turchia: è fatta. Annuncio del Galatasaray

SNEIJDER: "STO SOGNANDO"

Ad accordo raggiunto ha parlato anche Wesley Sneijder: "Mi sento sollevato dopo questa decisione". Alla tv del Galatasaray sono già parole d'amore: "Sto letteralmente sognando. Mi sento bene, dovrò imparare il turco... Sono entusiasta di arrivare in Turchia, darò il mio meglio. Ho saputo che mi aspettano in tantissimi, so che i tifosi turchi sono fantastici. Non vedo l'ora di giocare, di arrivare a Istanbul, di incontrare i tifosi. Sono eccitatissimo, entusiasta. So tantissimo della società, di Fatih Terim, lui ha fatto un lavoro fantastico ovunque e ovviamente con la nazionale turca. Non vedo l'ora di incontrarlo". Wes non vede l'ora di iniziare la nuova avventura: "Farò essere il Galatasaray orgoglioso di avermi preso. Davvero, non vedo l'ora di vedere questi tifosi. Vivremo dei grandi anni insieme. Arriverò domani nel pomeriggio a Istanbul. I compagni? So chi sono i compagni, ne conosco diversi perché li ho già affrontati in nazionale o con altre squadre. Abbiamo una squadra forte e ben fornita. Ci vediamo presto!"

L'INCONTRO DECISIVO

In un noto albergo del centro di Milano, è avvenuto l'incontro tra Wesley Sneijder, il suo entourage e il Galatasaray per chiudere la trattativa. L'agente all'uscita: "La firma lunedì". Il presidente del Galatasaray, invece, ha dichiarato: "Lunedì Sneijder sarà a Istanbul con tutta la famiglia".

"VOLEVA ANDARE IN PREMIER LEAGUE"

"Sneijder ha firmato con il Galatasaray un contratto di tre anni e mezzo - ha detto Ozkan Dogan, agente coinvolto nell'affare -. Il giocatore e la sua famiglia spingevano per un trasferimento in Inghilterrra, ma il Galatasaray ha insistito tantissimo e alla fine i problemi sono stati risolti". Decisivo, oltre al colloquio con Moratti, un incontro con i dirigenti turchi sabato sera: in quel frangente, insieme al padre e alla moglie Yolanthe, l'olandese si sarebbe convinto definitivamente della nuova destinazione.

IL PRANZO TRA MORATTI E SNEIJDER

Appena dopo pranzo, Moratti era allegro e fiducioso mentre Sneijder - che tra l'altro ha pagato il conto del ristorante -, ammetteva: "Sottolineo le parole del presidente, perché sono le parole giuste. Ho amato e amo questa squadra, per me i tifosi sono importanti, però non posso sbilanciarmi sul Galatasaray. Vedremo".

GLI SCENARI DI MERCATO DELL'INTER

Il club turco aveva fissato a martedì prossimo la dead line della trattativa, poi l'accelerazione decisiva. L'addio dell'olandese aprirebbe nuove prospettive nel mercato dell'Inter, che potrebbe reinvestire il tesoretto per dare l'assalto a Paulinho (ma l'affare è complicato) e, magari, riaprire i contatti con il Catania per Lodi.