Wenger al Psg, Ancelotti a Londra sponda Arsenal

foto SportMediaset 12:38 - C'è una linea sottile che collega Londra a Parigi. Un filo conduttore di mercato che potrebbe riscaldarsi durante la prossima estate con uno scambio senza precedenti tra Paris Saint Germain e Arsenal. Secondo quanto rivela il Daily Mirror infatti, il Psg sarebbe pronto 30 milioni di sterline ai Gunners per convincere Wenger a lasciare la City. Il tutto senza l'ostacolo di Ancelotti che farebbe ritorno volentieri in Premier League.

Uno scambio difficile, quasi fantascientifico, che però a conti fatti accontenterebbe un po' tutti. Il Psg in primis, che di Ancelotti è contento ma non contentissimo e non avrebbe alcun problema a dare un sostanzioso aumento a Arsene Wenger alzandogli il già lauto stipendio di 7 milioni di sterline all'anno. Lo stesso Wenger in secondo luogo, più volte criticato dai suoi tifosi durante questa stagione, sembra aver chiuso il proprio ciclo a Londra. E Ancelotti, che non ha mai nascosto il suo amore per la Premier League e la voglia di ritornarci dopo il titolo e la FA Cup vinta alla guida del Chelsea prima dell'esonero. La proposta c'è, è stata buttata lì in attesa di prendere corpo e svilupparsi nella prossima estate. Wenger del resto è stato chiaro: qualsiasi decisione sul suo futuro verrà presa alla fine della stagione.