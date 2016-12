Dietrofront Wes, Moratti dice no

foto SportMediaset Correlati Yolanthe twitta in turco 14:16 - Nella telenovela Sneijder non poteva mancare il colpo di scena. Dopo il rifiuto di inizio dicembre, l'olandese avrebbe infatti fatto un passo indietro, prendendo in considerazione la proposta dell'Inter di spalmare il suo contratto da 6 milioni netti all'anno su quattro stagioni, chiedendogli così di allungarlo di 12 mesi. Dietrofront di fronte al quale Moratti avrebbe detto no: c'è già un accordo con il Galatasaray con tanto di fax firmati. - Nella telenovelar non poteva mancare il colpo di scena. Dopo il rifiuto di inizio dicembre, l'olandese avrebbe infatti fatto un passo indietro, prendendo in considerazione la proposta dell'di spalmare il suo contratto da 6 milioni netti all'anno su quattro stagioni, chiedendogli così di allungarlo di 12 mesi. Dietrofront di fronte al qualeavrebbe detto no: c'è già un accordo con il Galatasaray con tanto di fax firmati.

"A queste condizioni non ho motivo di firmare", aveva risposto Sneijder, sotto contratto fino al 2015, di fronte alla richiesta della società nerazzurra di ridurre e spalmare l'accordo fino al 2016 con opzione per il 2017. Dopo il 'no' e il lungo braccio di ferro, condito con parole d'addio ("Meglio per tutti andare via a gennaio"), ecco il ripensamento, con tanto di comunicazione alla società. Che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe stata rispedita al mittente. Perché da allora le cose sono cambiate e soprattutto c'è un affare già chiuso con il Galatasaray per 10 milioni di euro. Che Moratti, ormai irrigidito nei confronti dell'olandese e della sua non-decisione ("Lo farò con calma"), non vuole mandare all'aria.



Sneijder e la moglie Yolanthe, che recita un ruolo di protagonista nella vicenda con i suoi tweet, amano Milano. Questo non basta per giustificare il cambio di atteggiamento: di sicuro Wes sperava in altre richieste di mercato. Ma sulla sponda Inter hanno già voltato pagina.