Sneijder, ultimatum del Galatasaray all'olandese

foto SportMediaset 23:27 - Il matrimonio deve essere celebrato entro il 22 gennaio altrimenti per Sneijder la pista Galatasaray tramonterà. E' questo quanto trapela dalla Turchia sull'affare che da giorni sta tenendo sulle spine i tifosi turchi e quelli dell'Inter. L'offerta del Galatasaray è già stata accettata dall'Inter ma manca ancora l'ok dell'olandese al trasferimento. Ora l'ultimatum: il "sì" deve arrivare entro e non oltre il 22 gennaio, altrimenti salta tutto.

La telenovela di casa Inter è destinata a finire. L'esito positivo però è tutt'altro che scontato e lo dimostrano i tentennamenti di Sneijder ad accettare la destinazione giallorossa alla corte di Terim. L'accordo tra le società infatti c'è già da tempo mentre l'olandese non si è ancora convinto di tentare la nuova esperienza in un campionato in crescita ma comunque non da grande palcoscenico. Uno scoglio resta anche la commissione da pagare all'agente del giocatore, ma l'impressione è che il trequartista stia facendo di tutto per dilatare la decisione. Non oltre il 22 gennaio però, il Galatasaray è stato chiaro.