City, Balotelli prepara le valigie

foto SportMediaset 23:26 - Aria di addio, a Manchester, per Mario Balotelli. Secondo quanto riporta il Sun, l'attaccante del City ha infatti messo in affitto la sua casa nel Cheshire e avrebbe già spedito molte delle sue cose in Italia per iniziare "una nuova vita calcistica". Secondo il tabloid inglese, Milan e Citizens avrebbero trovato l'accordo per Supermario sulla base di circa 30 milioni di euro. - Aria di addio, a Manchester, per Mario Balotelli. Secondo quanto riporta il Sun, l'attaccante del City ha infatti messo in affitto la sua casa nel Cheshire e avrebbe già spedito molte delle sue cose in Italia per iniziare "una nuova vita calcistica". Secondo il tabloid inglese, Milan e Citizens avrebbero trovato l'accordo per Supermario sulla base di circa 30 milioni di euro.

L'attaccante italiano è ormai ai margini del progetto di Mancini, che si è stufato di sopportare le bizze di Mario. Recuperato Aguero, del resto, in avanti i Citizens hanno le spalle coperte con Tevez e Dzeko e hanno deciso di lasciare andare Balotelli, diventato ormai la quarta scelta.



Da mesi la situazione tra il City e Balo è molto tesa e la svolta pare sia arrivata giovedì, con la visita di Raiola negli uffici del Milan. Secondo il Sun i dirigenti inglesi sarebbero pronti a chiudere l'affare per una cifra intorno a 24 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro. Dal suo canto Galliani ha dichiarato "impossibile" il colpo, ma forse qualcosa si è mosso nelle ultime ore. Mario, infatti, ha lanciato un messaggio chiaro al City e ha già spedito in Italia molti effetti personali. Valigie pronte. Destinazione? Per i tabloid nessun dubbio: Milano.