Kakà al Milan,via libera del Real Madrid

foto SportMediaset Correlati Allegri: "Kakà, il campione giusto per noi"

Mercato - Le bombe del giorno

Pillole di calciomercato 20:09 - Resta difficile, come ammesso dall'ad rossonero, ma sulla questione Kakà l'ottimismo di Adriano Galliani cresce di ora in ora. La grande novità è la soluzione ai problemi fiscali, fin qui ostacolo insormontabile. Il Milan avrebbe infatti trovato attraverso la consulenza di un fiscalista il modo di acquistare il brasiliano riducendo l'impatto delle tasse. "Oggi sono più sereno - ha detto - perché il Real vuole cederlo e noi lo vogliamo comprare".

- Resta difficile, come ammesso dall'ad rossonero, ma sulla questionel'ottimismo dicresce di ora in ora. La grande novità è la, fin qui ostacolo insormontabile. Il Milan avrebbe infatti trovato attraverso la consulenza di un fiscalista il. "Oggi sono più sereno - ha detto - perché il Real vuole cederlo e noi lo vogliamo comprare".

COSI' LA TRATTATIVA Kakà, insomma, si avvicina al Milan. Il presidente del Real Madrid Perez e Galliani sono vicinissimi all'intesa. Martedì l'ad rossonero volerà in Spagnaper accordarsi sui dettagli per un prestito di 30 mesi. Ora la palla passa all'attaccante brasiliano che mercoledì aveva dichiarato: "Milan, sono disposto a tutto". Il che vuol dire dimezzarsi perlomeno l'ingaggio: da 10 a 5 milioni di euro. I rossoneri attendono il sì di Ricky fiduciosi anche se, a questo punto, anche il problema dell'ingaggio potrebbe essere relativo. L'attaccante per ora è sceso fino a 7,5, ma alla base della sua dichiarazione d'amore di due giorni fa potrebbe, e dovrebbe, anche accontentarsi della proposta milanista. Insomma tutti in attesa di Kakà. Galliani ha già prenotato un volo su Madrid per martedì e spera di poter partire con il sì del giocatore.