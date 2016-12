Sneijder "spacca" il Galatasaray: lite Terim-Unal

- Sneijder continua a dividere e a non decidere., che potrebbe diventare il suo nuovo allenatore al, ha sbottato: "Noi siamo un top club e non dobbiamo pregare nessuno". Il presidentesi è subito risentito: "Terim è un grande, ma ricordi soprattutto di essere un mio dipendente". Ai giornalisti turchi che lo attendevano sotto casa Wes ha risposto: "Io vicino al Gala? In questo momento sono vicino a casa...".

Già qualche giorno fa, secondo alcune fonti turche, Terim aveva espresso ai suoi più stretti collaboratori qualche perplessità sulla funzionalità di Sneijder rispetto al suo progetto. Il continuo tergiversare del giocatore, poi, ha finito con l'esaurire la pazienza dell'ex allenatore del Milan: "Il Galatasaray è un top club europeo - ha ribadito il Fatih furente in patria - e non deve essere considerato di seconda fascia, né deve pregare per acquistare un pur bravo calciatore". L'uscita non è piaciuta al presidente, che dopo aver lanciato a Wes un ultimatum, adesso sembra deciso ad aspettarlo fino in fondo: "Terim è la storia del Galatasaray, un mito per questo club. Ma si ricordi che è soprattutto un mio dipendente".

Sneijder, dal canto suo, continua a prendere tempo e sfugge ai giornalisti turchi, che imperterriti, hanno montato le tende sotto casa. A uno di essi, che gli ha chiesto se fosse vicino al Galatasaray, Wes ha risposto sarcastico: "No, al momento sono vicino a casa...". Poi è andato via. Il giocatore, che avrebbe anche chiamato il collega Kuyt (attaccante del Fenerbahce, ndr) per chiedere informazioni sulla città di Istanbul, attenderà fin quando l'Inter non sarà in grado di riconoscergli una sostanziosa buonuscita. O finché non sarà il Liverpool a piazzare la stoccata vincente.