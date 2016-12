Kakà a Milano, Real Madrid infastidito

foto SportMediaset Correlati Mercato - Le bombe del giorno

Pillole di calciomercato 15:05 - Kakà al Milan! Qual è la posizione del Real Madrid? Detto che il brasiliano è stato il terzo acquisto più costoso del club di Chamartin, 67,2 milioni spesi nel 2009, a Madrid non è piaciuta l’uscita pubblica di Kakà, l’altro giorno a Milano. E’ vero, Mourinho ha concesso due giorni di libertà ai suoi giocatori, Sergio Ramos era a Siviglia, Xabi Alonso a Londra, ma tutti si sono uniformati alle “raccomandazioni” del club, cioè nessuna intervista senza autorizzazione. Le foto di Kakà a cena con Robinho e le dichiarazioni del brasiliano hanno infastidito il Real. Detto che il brasiliano è stato il terzo acquisto più costoso del club di Chamartin,a Madrid non è piaciuta, l’altro giorno a Milano. E’ vero, Mourinho ha concesso due giorni di libertà ai suoi giocatori, Sergio Ramos era a Siviglia, Xabi Alonso a Londra, ma tutti si sono uniformati alle “raccomandazioni” del club, cioè nessuna intervista senza autorizzazione.

Già spazientito con il giocatore per la sua espulsione con l’Osasuna. Il Real di Kakà non ne può più.

Ai margini del progetto Mourinho, il Madrid non ha nulla in contrario alla cessione del centrocampista, ma non vuole regalarlo. Tra l’altro tra un anno e mezzo scadranno i benefici della “Ley Beckham”: questo significa che il Real Madrid attualmente versa 12,3 milioni all’anno per pagare Kakà: 10 netti al giocatore e 2,3 al fisco. Tra un anno e mezzo al fisco il Real dovrà versare 5,2 milioni.

L’anno scorso per cederlo il Presidente Perez chiedeva almeno 25 milioni. Naturalmente il valore di Kakà è in continuo deprezzamento, passando più tempo in panchina che in campo. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Los Angeles Galaxy offrendo 6 milioni: proposta che il Real ha rifiutato.

Anche il Milan a partire dalla prossima settimana è pronto a intavolare il discorso Kakà con il Real Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto già fissato. Il tutto sulla base di 15/20 milioni trattabili. Martedì Galliani volerà a Madrid con l'offerta. E al giocatore sarà proposto un dimezzamento dello stipendio per la prossima stagione e un forte sconto su quella in corso.

Ci sono da tenere in considerazione i buoni rapporti tra Perez e Galliani che potrebbero favorire l’operazione, a condizione che il Milan si impegni a riscattare Kakà per la prossima stagione. Il tutto però condizionato da Kakà e dalla sua volontà a ridursi l’ingaggio sui parametri del Milan.

CARLO LANDONI