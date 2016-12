Juve avvertita: Guardiola vuole Vidal

foto SportMediaset 14:46 - Pep Guardiola è tornato. Il tecnico spagnolo ha accettato l'offerta del Bayern Monaco e, dalla prossima stagione, siederà sulla panchina dei tedeschi. L'ex tecnico blaugrana si sta già mettendo al lavoro per costruire la sua squadra e sul taccuino del tecnico spagnolo ci sono già due nomi importanti: Arturo Vidal, per il quale il Bayern è pronto a offrire 20 milioni e Robert Lewandowski, attaccante polacco del Borussia Dortmund. . Il tecnico spagnolo ha accettato l'offerta dele, dalla prossima stagione, siederà sulla panchina dei tedeschi. L'ex tecnico blaugrana si sta già mettendo al lavoro per costruire la sua squadra e sul taccuino del tecnico spagnolo ci sono già due nomi importanti:, per il quale il Bayern è pronto a offrire, attaccante polacco del Borussia Dortmund.

Il primo rinforzo del Bayern targato Guardiola sarà il centravanti polacco del Borussia Dortmund Lewandowski. Il Bayern è pronto ad accogliere le richieste del neotecnico dei bavaresi e a strappare al Borussia l'attaccante classe '88, autore di 40 reti in 83 presenze in Bundesliga, per il suo cartellino servono circa 25 milioni di euro. L'altro sogno di Pep si chiama Arturo Vidal. L'ex blaugrana vuole il cileno nel suo nuovo centrocampo ed è pronto a mettere sul piatto 20 milioni, un'offerta a cui difficilmente dirà di no la Juve.



Emergono anche i primi nomi per quanto riguarda il vice del tecnico spagnolo: dopo Raul, che sarebbe facilitato dalla conoscenza del tedesco dopo l'esperienza allo Schalke 04, ora spunta il nome dell'ex tecnico della Roma Luis Enrique, che potrebbe affiancare Guardiola nella nuova avventuura tedesca.