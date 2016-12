Juve: subito Borriello, Llorente per il futuro

Svolta nel mercato-Juve. Preziosi è pronto a liberare in prestito l'attaccante che l'anno scorso conquistò lo scudetto coi bianconeri. In alternativa, sempre calda laUno degli avvocati del giocatore è a Torino per la firma del contratto con decorrenza 30 giugno:

Contemporaneamente a queste trattative si punta a trattenere a vita i senatori bianconeri ed in quest'ottica si inseriscono i rinnovi di contratto proposti dalla società a Gigi Buffon e Andrea Pirlo fino al 2015

Per il portiere la Juve ha già raggiunto da tempo l'accordo per rinnovo del contratto in scadenza a giugno e quindi si attende solo l'ufficialità. In parallelo, la Juve ha già un'opzione su quello che considera il suo erede: Perin, attualmente al Pescara, ma in comproprietà col Genoa. Discorso differente per Pirlo il cui obiettivo dichiarato è arrivare ai Mondiali brasiliani, ma proprio nel giugno 2014 scadrà il suo contratto e a quel punto starà al centrocampista decidere se smettere o continuare col calcio giocato: in tal caso pronto anche per lui un prolungamento con la Juve che farà di tutto per convincere il giocatore che ha fatto fare il vero salto di qualità alla squadra bianconera.

Marotta e Paratici rimangono comunque sempre vigili sul mercato e continuano a monitorare la situazione relativa a Verratti, considerato l'erede di Pirlo. Difficile tuttavia, così come riporta Tuttosport, portare subito il centrocampista alla corte di Antonio Conte col PSG che non intende cedere il giocatore.

La società tuttavia deve stare attenta anche a blindare i suoi gioielli: è notizia recente che il Bayern Monaco, su espressa richiesta del neo allenatore Guardiola, sia tornata alla carica per Arturo Vidal per il quale sarebbero stati offerti 20 milioni di euro.