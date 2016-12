Sneijder, adesso si muove il Liverpool

foto SportMediaset 14:00 - Il sogno di Sneijder è la Premier League ed ecco che il Liverpool si muove. I Reds sono pronti a pareggiare l'offerta del Galatasaray di 10 milioni di euro all'Inter. L'olandese piace molto al manager Brendan Rodgers che ha già in mente un contratto da poco più di 5 milioni di euro all'anno, un po' meno di quello che attualmente guadagna. Nelle prossime ore la squadra di Anfield Road formalizzerà l'offerta ai nerazzurri. - Il sogno diè laed ecco che ilsi muove. I Reds sono pronti a pareggiare l'offerta del Galatasaray di 10 milioni di euro all'Inter. L'olandese piace molto al managerche ha già in mente un contratto da poco più di 5 milioni di euro all'anno, un po' meno di quello che attualmente guadagna. Nelle prossime ore la squadra diformalizzerà l'offerta ai nerazzurri.

Intanto in Turchia continuano ad aspettare il sì di Wes. Un sì che potrebbe non arrivare mai, a maggior ragione, con l'interessamento degli inglesi. Sneijder, e la moglie Yolanthe, non ha mai fatto mistero di volere la Premier League. L'offerta del Liverpool è interessante, praticamente uguale a quella del Galatasaray, quindi... E poi come dichiarato dallo stesso giocatore: "Non è una questione di soldi".