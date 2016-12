Wenger: "Voglio prendere Cavani"

- L'affare è difficile maci proverà ugualmente. Nella lista dei desideri per la prossima stagione dell', il manager francese ha inserito - cerchiandolo di rosso - il nome di, attaccante del. "Mi piace il Matador - ha confermato- e so benissimo che costa un sacco di soldi. Però per il giocatore giusto siamo disposti a spendere una cifra considerevole". Tra gli osservati dei Gunners anche

Sessantatre milioni di euro. Questo è quanto potrebbe costare al club londinese il cartellino di Edinson Cavani che a quella cifra, per contratto, si può liberare. Tanti, ma non troppi per Wenger che sollecitato sulla questione ha commentato: "Nessuno nega che ci voglia uno sforzo economico importante per Cavani, ma abbiamo le risorse giuste per i giocatori giusti. E Cavani è un attaccante che mi piace". Un campanello d'allarme che suona a Castel Volturno, ma non certamente per gennaio. A giugno, ma il presidente De Laurentiis è già preparato, pioveranno le offerte per il Matador. L'Arsenal sarà in prima fila, così come lo è per Wilfried Zaha, talento inglese del Crystal Palace ambito da mezza Premier League: "E' un giocatore che seguiamo - ha confermato Wenger -, ma non abbiamo ancora fatto un'offerta".

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, lascia la decisione al Matador: "Lui sa qual è la situazione. Sa quanto i tifosi del Napoli gli vogliono bene. Dipende da lui...Confido nella sua professionalità - ha aggiunto il presidente del Napoli - Lui sa che da noi è 'the number one of the city': non credo che in altri luoghi o in altre squadre più blasonate di noi possa identificarsi così con città, maglia, tifosi".