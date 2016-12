C'è il cileno Castillo nella Juve del futuro

foto SportMediaset 16:35 - Sempre alla ricerca di un rinforzo offensivo per questa stagione, la Juventus non tralascia le strategie per il futuro. Sul taccuino di Marotta sono due i nomi nuovi, entrmabi cileni e impegnati nel mondiale sudamericano Under 20: Nicolas Castillo e Igor Lichnovsky. In particolare, il mirino bianconero è focalizzato su Castillo, attaccante di 19 anni che può anche giocare come esterno. Lichnovsky invece è un forte difensore centrale. - Sempre alla ricerca di un rinforzo offensivo per questa stagione, lanon tralascia le strategie per il futuro. Sul taccuino di Marotta sono due i nomi nuovi, entrmabi cileni e impegnati nel mondiale sudamericano Under 20:. In particolare, il mirino bianconero è focalizzato su Castillo,che può anche giocare come esterno. Lichnovsky invece è un

Come riporta il Corriere dello Sport, Castillo, classe 1993, è cresciuto nell'Universidad Catolica facendo 8 gol in 27 partite nel 2012. Non imponente fisicamente, può però adattarsi sulla fascia e ha debuttato in prima squadra a soli 17 anni. Lichnovksy, padre sloveno, è il capitano della selezione Under 20 cilena. Aveva iniziato come attaccante ma è stato presto spostato in difesa: forte nel gioco aereo, deve migliorare nel senso tecnico-tattico.