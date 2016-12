Milan, scambio con la Samp: Pazzini per Poli

foto SportMediaset 17:00 - L'indiscrezione arriva da Genova: Milan e Sampdoria sarebbero pronte per uno scambio. Pazzini di nuovo in blucerchiato con Poli che torna a Milano, stavolta sponda rossonera. Lo scrive il "Secolo XIX". I tifosi della Samp non hanno mai smesso di amare l'attaccante dei 48 gol in 87 partite. I rossoneri seguono da tempo il centrocampista. La valutazione dei due giocatori è vicina ai 6 milioni di euro. Un altro elemento a favore dello scambio. - L'indiscrezione arriva da Genova:di nuovo in blucerchiato conche torna a Milano, stavolta sponda rossonera. Lo scrive il "Secolo XIX". I tifosi della Samp non hanno mai smesso di amare l'attaccante dei 48 gol in 87 partite. I rossoneri seguono da tempo il centrocampista.Un altro elemento a favore dello scambio.

I dubbi riguardano l'assenza di un attaccante che possa sostituire Pazzini al Milan e l'affollamento che ci sarebbe in attacco alla Samp. Ma quest'ultimo è un ostacolo superabile: Icardi può fare la seconda punta e Maxi Lopez non è della Samp e a giugno potrebbe tornare al Catania. In partenza invece Pozzi, destinazione Siena.