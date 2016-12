Ufficiale: Guardiola al Bayern da giugno

foto SportMediaset Correlati Il Sun: Mourinho al Milan

Tutto sul Bayern Monaco 21:07 - Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato l'ingaggio di Pep Guardiola come prossimo allenatore. Lo spagnolo ex Barcellona prenderà la guida della squadra bavarese a partire da luglio 2013 e sostituirà Jupp Heynckes che, in accordo con la società, terminerà la propria carriera. Per Guardiola, fermo per un anno sabbatico dopo 14 titoli vinti col Barcellona, un contratto col Bayern fino al 2016. - Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, ilha annunciato l'ingaggio dicome prossimo allenatore. Lo spagnolo exprenderà la guida della squadra bavarese a partire da luglio 2013 e sostituiràche, in accordo con la società, terminerà la propria carriera. Per Guardiola, fermo per un anno sabbatico dopo 14 titoli vinti col Barcellona, un contratto colfino al 2016.

Pep Guardiola tornerà a sedersi su una panchina. A sorpresa sarà quella del Bayern Monaco dopo che per mesi le voci di mercato attorno al suo nome si sono sprecate. Niente Manchester City o Chelsea, nemmeno il Manchester United. La carriera di allenatore riprende con una magia degna erede di quelle messe in campo, dal punto di vista tattico, ai tempi del Camp Nou. Un dribbling no look che ha spiazzato l'intero mondo del pallone, una giocata da applausi tanto dello spagnolo quanto della società tedesca, una delle più moderne, affidabili e attrezzate del panorama calcistico mondiale. Dopo quattordici titoli vinti col Barcellona e un anno sabbatico dunque,tornerà a sedersi su una panchina. A sorpresa sarà quella deldopo che per mesi le voci di mercato attorno al suo nome si sono sprecate. Niente Manchester City o Chelsea, nemmeno il Manchester United. La carriera di allenatore riprende con una magia degna erede di quelle messe in campo, dal punto di vista tattico, ai tempi del Camp Nou. Un dribbling no look che ha spiazzato l'intero mondo del pallone, una giocata da applausi tanto dello spagnolo quanto della società tedesca, una delle più moderne, affidabili e attrezzate del panorama calcistico mondiale. Al palo, immersi in un bagno di dollari, sterline e quant'altro i vari Abramovich, Mansour (entrambi i cugini) e compagnia briscola che in tutti questi mesi, convinti forse del potere del dio denaro, si sono dimenticati di presentare un progetto con la P maiuscola a quello che è universalmente riconosciuto come il miglior tecnico in circolazione. Di sicuro tra quelli liberi. La concretezza tedesca ha prevalso anche sulla voglia di Guardiola di provare un'esperienza in Premier League. Un amore solamente rimandato, certamente.

Compito dello spagnolo dunque sarà quello di allungare le rispettive strisce vincenti. Riempire la bacheca personale e quella del club. Tre Liga, due Coppa del Re, tre Supercoppa di Spagna, due Champions, due Supercoppa Europea, due Mondiali per club oltre a numerosi premi individuali. Tutto azzerato, si fa per dire, da una nuova esperienza esaltante in un mondo completamente diverso rispetto a quello catalano, ma non per questo meno attrezzato a vincere, anzi. La nuova avventura è già iniziata, anche se ufficialmente partirà nel luglio del 2013 allo scadere del contratto di Jupp Heynckes. Giusto il tempo per ambientarsi, magari tra una bella birra e un bratwurst. Wilkommen Pep!