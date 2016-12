Clamoroso The Sun: "Il Milan vuole Mourinho"

foto SportMediaset Correlati Milan, Beckham no grazie

Arriva dall'Inghilterra una clamorosa voce di mercato: il Milan starebbe cercando di far cambiare idea a Mourinho. Non più un ritorno in Premier per lo Special One, ma un ritorno in Italia, nella sua Milano. Secondo il Sun, i rossoneri si sarebbero inseriti nella corsa al tecnico portoghese. Non più Guardiola, ora l'obiettivo numero uno del Milan è Josè Mourinho. L'ostacolo maggiore sarà l'ingaggio dell'allenatore del Real Madrid.

Sarebbe davvero clamoroso, ma si sa nel calcio tutto ci può stare. Il tecnico che ha portato l'Inter nel punto più alto della sua storia, con la conquista del Triplete, ora sarebbe nel mirino del Milan. E sebbene le continue conferme che riceve quotidianamente Allegri, è chiaro che la società di Via Turati sta cercando di rifondare la squadra, con giocatori giovani e di prospettiva, e il presidente Berlusconi vuole un grande tecnico alla guida del suo Milan.



Il futuro del portoghese è certamente lontano dal Real Madrid, il tecnico chiuderà la stagione in Spagna ma, come ha già fatto capire da tempo, nel prossimo anno sarà su un altra panchina. Non sono molte le possibili candidate, come ricorda il Sun: con Guardiola che sembra avere scelto il Bayern (anche se il City è sempre alla finestra), Ferguson che pare proprio non voglia lasciare la panchina dello United, non sono molti altri i top club europei. In Premier rimangono Arsenal e Chelsea, ma per quanto riguarda i Gunners sarà difficile schiodare Arsene Wenger da una panchina che detiene da 17 anni, mentre per i Blues Abramovich è sempre più convinto di aver scelto Benitez e lo sarà ancora di più se lo spagnolo riuscirà a conquistare un trofeo e ad accedere alla prossima Champions League.



Così, escluso anche il Psg che sembra aver intrapreso un progetto con Carlo Ancelotti, il Milan potrebbe essere una delle candidate per lo Special One. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione di mercato, un affare impraticabile anche perché l’ingaggio di Josè Mourinho è fuori budget per il Milan e per qualsiasi altra squadra italiana e inoltre ci sarebbe da convincere l’ex tecnico interista che ha più volte affermato di amare i colori nerazzurri e un tradimento verso il club di Moratti sarebbe davvero sorprendente.