Wes: "Galatasaray? Non è una questione di soldi"

foto SportMediaset Correlati Il Galatasaray cerca un'alternativa

15:42

. Wes non ha ancora deciso la sua prossima destinazione e vuole farlo con calma: "E' un passo importante della mia vita: deciderò entro il 31 gennaio. Non ho fretta e non voglio mettermi fretta". Quella fretta che in qualche modo gli ha messo addosso il presidente dell'Inter: "Dopo tutto quello che ho fatto non voglio sentirmi obbligato a scegliere in poco tempo". In tanto ilaspetta: "Non è una questione di soldi".