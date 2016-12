Edu Vargas in prestito al Gremio

foto SportMediaset 16:13 - Tutto fatto, ormai, per il trasferimento di Edu Vargas al Gremio (Brasile). "Chiuderemo a ore", ha spiegato Riccardo Bigon, d.s. del Napoli, precisando che si tratterà di un prestito secco di sei mesi, senza opzioni e senza diritto di riscatto. "Non abbiamo deciso sulla base di offerte economiche, ma di possibilità tecnica per il giocatore, affinché abbia un certo minutaggio e faccia esperienza anche in Coppa Libertadores". - Tutto fatto, ormai, per il trasferimento dial(Brasile). "Chiuderemo a ore", ha spiegato, d.s. del, precisando che si tratterà di un, senza opzioni e senza diritto di riscatto. "Non abbiamo deciso sulla base di offerte economiche, ma di possibilità tecnica per il giocatore, affinché abbia un certo minutaggio e faccia esperienza anche in Coppa Libertadores".

Per una squadra - il Gremio - che potrà godere delle prestazioni di Vargas, ce n'è una - il San Paolo - che non ci sta e attacca il club partenopeo. "Il Napoli ha cambiato quattro volte la sua richiesta per Vargas, irritandoci e provocando la chiusura della trattativa", ha detto Juvencio Juvenal, presidente del San Paolo, a Globoesporte. Inizialmente, secondo lui, era stato trovato un accordo con il Napoli sul prestito "di un anno e mezzo per un milione di dollari". Poi i termini sarebbero stati cambiati dal d.s. dei partenopei Riccardo Bigon, che "ci ha chiesto un milione e mezzo di euro per il prestito annuale".



Il presidente del San Paolo ha spiegato di aver accettato anche la seconda condizione, ma poi Bigon avrebbe di nuovo "cambiato le carte in tavola", dicendo di voler i soldi tutti subito e non in tre rate, come precedentemente concordato. "Mai visto un comportamento così spudorato - ha aggiunto -. Pensavo che solo noi brasiliani facessimo certe cose, ma ho scoperto che rispetto ad altri siamo come bambini che vanno a scuola. Ho deciso che questa storia debba finire, in questi termini non trattiamo più. Pensi - ha aggiunto - che all'ultimo momento il Napoli voleva inserire nel contratto una clausola secondo cui poteva richiamare il giocatore in qualsiasi momento dell'anno durante il prestito. Ho detto loro che in quel caso avrebbero dovuto ridarci i soldi, ma non volevano saperne. I soldi sarebbero 'spariti' comunque. Cosi' non era proprio possibile trattare".