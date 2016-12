Ultimatum Gala a Wes

foto SportMediaset 12:16 - "Vogliamo da Sneijder una risposta entro stasera. Non possiamo aspettare ancora. C'è un ritardo nella trattativa ma sono positivo sull'affare. Il giocatore vuole il Galatasary, ha accettato la nostra proposta, ma ora vuole parlarne con la famiglia, ma secondo me al 95% dirà di sì". Così Arkan, vicepresidente del Galatasary ha parlato sulla trattativa per l'olandese. Intanto Branca e Ausilio sono ad Appiano, dove probabilmente parleranno col giocatore. - ". Non possiamo aspettare ancora. C'è un ritardo nella trattativa ma sono positivo sull'affare. Il giocatore vuole il Galatasary, ha accettato la nostra proposta, ma ora vuole parlarne con la famiglia, ma secondo me". Così Arkan, vicepresidente del Galatasary ha parlato sulla trattativa per l'olandese. Intanto, dove probabilmente parleranno col giocatore.

Sneijder avrebbe accettato la proposta del Galatasaray, anche se aspetta ancora a dare una risposta definitiva. L'olandese spera in un'offerta dell'ultim'ora di un club più importante di quello turco, magari dalla Premier, dove il Liverpool potrebbe essere interessato al trequartista. L'affare quasi certamente si farà, anche perché Wes non può far attendere ancora il Galatasaray che comincia a spazientirsi per l'attesa.



Tutto porta alla chiusura a breve, anche il fratello del calciatore, Rodney Sneijder, avrebbe detto su Twitter che suo fratello dovrebbe accettare la proposta turca e l'arrivo di Branca e Ausilio ad Appiano può essere un segnale importante nella trattativa. Le prossime ore saranno probabilmente decisive per capire la reale volontà del giocatore, se non arrivassero altre offerte all'agente, Soren Lerby, Wesley Sneijder dirà ufficialmente sì alla proposta del Galatasaray.