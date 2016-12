Mercato, Wes Sneijder aspetta il Liverpool

foto SportMediaset Correlati Sneijder-Galatasaray, tempi lunghi 11:48 - Ancora una giornata di riunioni a Milano tra i dirigenti del Galatasaray e i rappresentanti di Wesley Sneijder che continua a non decidere, tenendo in scacco l'Inter e il club turco. L'olandese prende tempo perché sta cercando di approfondire i contorni della proposta del Liverpool che però, al momento, non sembra in grado di pareggiare sul piano economico quella del Galatasaray, anche se le preferenze di Sneijder vanno alla Premier League. - Ancora una giornata di riunioni a Milano tra i dirigenti dele i rappresentanti diche continua a non decidere, tenendo in scacco. L'olandese prende tempo perché sta cercando di approfondire i contorni della proposta delche però, al momento, non sembra in grado di pareggiare sul piano economico quella del Galatasaray, anche se le preferenze di Sneijder vanno alla

Inter allora costretta ad aspettare prima di riformulare una proposta all'Atalanta per Schelotto ma comunque con la volontà di alzare l'offerta economica insieme alla cessione della metà dell'attaccante Marco Livaja.



La Juve non molla Ciro Immobile e nel contempo tiene sempre aperti i contatti con il Lione per Lisandro Lopez. Venerdì sera c'è stato però un colloquio tra Preziosi e Marotta con la sensazione che, alla fine, il patron del Genoa possa cedere sull'attaccante se la Juve riuscirà ad aiutare i rossoblù nel reperimento di un sostituto o Conte si convincerà a dare il via libera per la cessione di Marrone o Padoin. Allora, un occhio a Immobile, l'altro all'argentino Lopez del Lione; ci sono margini per trattare il giocatore con il prestito e il diritto di riscatto o l'acquisto a titolo definitivo, ma nell'indice di gradimento, Immobile sembra ancora leggermente in vantaggio.



Il Milan ha intenzione di aspettare gli sviluppi su Lodi ancora per qualche giorno ma intanto si tutela provando a convincere Preziosi a cedere Kucka. In cambio Galliani ha proposto, per il momento senza successo, il francese Traoré e un conguaglio economico. Su Abbiati torna la pressione dello Zenit di Spalletti, intenzionato ad alzare l'offerta iniziale di 10 milioni di euro.



Attenzione al Napoli che ha cominciato una trattativa con il Parma per convincere il presidente Ghirardi a cedere Gabriel Paletta. L'argentino ha una quotazione tra gli 8 e i 10 milini di euro; se la sentenza d'appello confermerà la squalifica per Cannavaro, de Laurentiis andrà all'assalto del giocatore di Donadoni sempre che non riesca a ottenere dall'Inter il prestito di Silvestre.

PAOLO BARGIGGIA