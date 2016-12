Sneijder-Galatasaray, i tempi si allungano

foto SportMediaset Correlati "Sneijder-Gala: si può chiudere"

L'inter non sbaglia col Pescara 20:15 - Il futuro di Sneijder è tutt'altro che una certezza. In Turchia danno già per fatto il trasferimento al Galatasaray e la bella Yolanthe strizza l'occhiolino alla possibile destinazione del marito ("Istanbul è bellissima", ha scritto su Twitter). Ma Wes, presente a sorpresa a San Siro per Inter-Pescara, non ha ancora deciso: Liverpool. - Il futuro diè tutt'altro che una certezza. In Turchia danno già per fatto il trasferimento ale la bellastrizza l'occhiolino alla possibile destinazione del marito ("Istanbul è bellissima", ha scritto su Twitter). Ma Wes, presente a sorpresa a San Siro per, non ha ancora deciso: "Mancano due settimane alla fine del mercato, vedremo...". E in Inghilterra parlano di una controfferta del

Non sarà questione di un giorno, non arriverà lunedì la fine della telenovela sul futuro di Sneijder. Lo ha fatto capire lo stesso Wes, che si avvicina sempre di più al Galatasaray ma che non è convinto del tutto della scelta del campionato turco. In fondo la sua speranza è ancora quella di una proposta dalla Premier League: da qui il bisogno di più tempo per una decisione così importante. Non è dunque escluso che la vicenda si dilunghi fino alla fine del mese. L'accordo tra Galatasaray e Inter è fatto per 10 milioni: ora le due società aspettano con ansia la risposta del giocatore, cui sono stati offerti 4,5 milioni netti a stagione più bonus (fino ad arrivare a 5,5) fino al 2016. Dalla cessione dell'olandese dipende il mercato di riparazione dei nerazzurri, che non vedono l'ora di chiudere la vicenda. Nell'accordo con i turchi, come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter si sarebbe impegnata a non cedere Sneijder a un terzo club, senza il consenso del Galatasaray, fino al 15 gennaio: nel caso venisse meno all'accordo, ci sarebbe da pagare una penale da 5 milioni di euro.



Da una parte Sneijder lancia segnali di un sì al Galatasaray - e anche la voce di Yolanthe lo dimostra - dall'altra tentenna in attesa appunto di un club inglese. E a questo proposito, secondo il 'Sunday People', il Liverpool starebbe vagliando la possibilità di inserirsi nella trattativa. Anche se l'offerta dei Reds resterebbe inferiore a quella del Galatasaray. "Una scelta non da poco", dice Sneijder. Ma il tempo stringe.