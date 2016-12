La Juve punta sul prestito di Lisandro Lopez

- Un punta centrale, magari dal costo esagerato, non è quello che serve allain questo momento. Per questo la dirigenza bianconera ha scelto di puntare su. Una punta versatile e molto esperta, capace all'occorrenza, di far rifiatare anche. Marotta avrebbe formulato una prima offerta alper il prestito oneroso a gennaio eper l'eventuale riscatto a giugno. I francesi vogliono però la

I contatti fra le parti ci sono state. Lo ha ammesso anche il presidente Aulas dopo la vittoria esterna dell'Olympique sul campo del Troyes: "Non è facile rinunciare a un gicatore come Lisandro. La Juve lo ha chiesto in prestito ma a quelle condizioni non si farà. Devono pagarcelo per quello che è il suo effettivo valore". Non solo. Con la liquidità derivante dalla cessione dell'argentino, il Lione potrebbe ripianare parte delle perdite accumulate nell'ultimo anno (sia per l'esclusione dalla Champions che per la costruzione del nuovo stadio).

Insomma, se la Juve deciderà di fare un passo in avanti, magari verso un prestito ancora più oneroso, la sensazione è che Lopez lo porti a casa. Seguito anche dal Milan qualche estate fa, Lisandro può fare anche gli ottavi di Champions. E' l'ideale per il gioco di Conte, che non necessita a tutti i costi di una punta centrale. Il momento di scarsa vena fisica che sta attraversando Vucinic spinge verso questa soluzione: certamente più a buon mercato di quelle prospettate fin qui in corso Galileo Ferraris (vedi Drogba).