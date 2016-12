Mercato: per l'attacco spunta Lisandro Lopez

foto SportMediaset Correlati Sneijder-Galatasaray: è fatta

Giovinco chiama Drogba

La Juve insiste per l'ivoriano

Calciomercato live 13:51 - Il sogno è Drogba, l'obiettivo più concreto è Llorente, mentre l'ultima idea è Lisandro Lopez. La Juve è alla continua ricerca di un attaccante ed ecco spuntare il nome dell'argentino del Lione. Si tratta di un ritorno di fiamma e i bianconeri lo vorrebbero in prestito, ma per ora i francesi non sono intenzionati a cederlo. Restano sempre in ballo Gabbiadini e Immobile, ma Bologna e Genoa si stanno mettendo di traverso. - Il sogno è, l'obiettivo più concreto è, mentre l'ultima idea è. La Juve è alla continua ricerca di un attaccante ed ecco spuntare il nome dell'argentino del. Si tratta di un ritorno di fiamma e i bianconeri lo vorrebbero in prestito, ma per ora i francesi non sono intenzionati a cederlo. Restano sempre in ballo, ma Bologna e Genoa si stanno mettendo di traverso.

In attesa di convincere Drogba, in attesa di convincere l'Athletic Bilbao a liberare già subito Llorente, Marotta pensa alle alternative. Prima Immobile e Gabbiadini, poi ecco Lisandro Lopez. Si sale con l'età, si arriva a 29 anni, ma ha molta esperienza in campo internazionale. I bianconeri non hanno intenzione di investire grandi somme per l'argentino e stanno vagliando l'ipotesi di chiederlo al Lione in prestito. Affare non semplice, ma comunque una pista percorribile.