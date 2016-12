Milan, Galliani: "Nessuna offerta per Boateng"

foto SportMediaset 20:50 - In Lega Calcio per la scelta del presidente, Adriano Galliani ha fatto il punto sul mercato del Milan, partendo da Kevin Prince Boateng: "Non c'è mai stata un'offerta per lui, se ci fosse stata avremmo detto no". L'ad del Milan poi ha chiuso le porte a Balotelli: "E' rimasto Robinho, non compreremo altre punte". Sulle altre trattative: "Lodi lo abbiamo chiesto e il Catania ha detto di no. Zaccardo è stata un'ipotesi ma è tramontata". - In Lega Calcio per la scelta del presidente,ha fatto il punto sul mercato del, partendo da: "Non c'è mai stata un'offerta per lui, se ci fosse stata avremmo detto no". L'ad del Milan poi ha chiuso le porte a Balotelli: "E' rimasto Robinho, non compreremo altre punte". Sulle altre trattative: "lo abbiamo chiesto e il Catania ha detto di no.è stata un'ipotesi ma è tramontata".

Sulle fasce difensive non ci saranno movimenti: "Non ci hanno richiesto Antonini, per Abate abbiamo respinto l'offerta dello Zenit, non lo cediamo. Valuteremo il riscatto di Constant più avanti". Come previsto, in serie A non arriveranno top player: "Non credo ci saranno grandi colpi, per Drogba niente Italia". Infine, nuova conferma per Allegri: "Ha un contratto fino al 2014. Poi, come al solito, il destino di tutti gli allenatori è legato ai risultati".